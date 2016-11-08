Исправленные декларации чиновников: Парасюк убрал упоминание о "Святом Николае", а Мельничук оставил триллион (инфографика)

Журналисты собрали некоторые изменения, внесенные в электронные декларации, передает Слово і діло.

Так, несмотря на возможность внесения изменений, народному депутату Сергею Мельничуку, который задекларировал триллион гривень, так и не удалось исправить эту цифру.

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Кроме Мельничука, свою шутку не исправил министр внутренних дел Арсен Аваков, который задекларировал авторское право на "Сценарий в виде рюкзака, с газетными вырезками". Впрочем, министр изменил площадь квартиры, которая изначально была 39,3 кв. м., а стала 55,4 кв. м.

А вот нардеп Владимир Парасюк убрал упоминание о Святом Николае, который якобы подарил депутату часы Samsung Gear s2.

В свою очередь Петр Порошенко дополнительно указал, что имел доход в размере 1,9 млн грн.