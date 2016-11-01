Парасюк раскрыл тайну "Святого Николая", который подарил ему часы

Об этом депутат рассказал в комментарии изданию Гордон.

"У нас в семье, сколько я себя помню, всегда было традицией дарить подарки на Николая. Мы – люди верующие, ходим в церковь. И все ждут день Святого Николая. Что касается записи в моей декларации, то это действительно правда. Часы на праздник Николая мне подарила сестра", – рассказал Парасюк.

Читайте также"Такая травля" - Грынив пожаловался на освещение е-деклараций и объяснил, почему депутаты держат деньги в наличке

По словам депутата, он указал "часы от Святого Николая", чтобы показать, что он не боится деклараций и ему нечего скрывать. Также нардеп не понимает ажиотажа вокруг его часов и считает, что в Украине "нафталиново-коммунистическое" отношение к политике.

"Я не понимаю, почему люди так скептически к этому отнеслись. Например, президент США Барак Обама вообще позволяет себе на выступлениях и пресс-конференциях бросать микрофон. А у нас нафталиново-коммунистическое отношение к политике. И его нужно менять. Нужно брать пример с Запада, с того, как политики относятся к каким-то серьезным вещам. Я очень спокоен, когда речь идет о декларировании доходов", – сказал он.

Как сообщал УНИАН, народный депутат Владимир Парасюк указал в своей электронной декларации часы, который "принес Святой Николай".