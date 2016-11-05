НАБУ начало проверки е-деклараций на предмет коррупции в высших эшелонах власти - Сытник
НАБУ начало проверки электронных деклараций чиновников, которые задекларировали крупные суммы наличных, на предмет коррупции.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом директор НАБУ Артем Сытник сообщил во время открытой дискуссии на тему: «Особенности деятельности НАБУ и международный опыт борьбы с коррупцией».
"НАБУ будет проверять эти декларации также в случаях, когда мы будем считать, что выполняем функцию предотвращения коррупции в высших эшелонах власти", - заявил Сытник.
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"Если будут какие-то заявления, обращения по поводу того, что в определенных декларациях имеются признаки незаконного обогащения или внесение заведомо недостоверных данных в декларацию, мы будет их проверять, и сейчас в принципе по многим декларациям эта проверка уже запущена", - сказал Сытник.
Также он добавил, что НАБУ уже начала проверку деятельности должностных лиц, которые задекларировали крупные суммы наличных средств.
"Мы не можем пройти мимо «топ двадцатки» - как это было названо в средствах массовой информации – «любителей кэша». Поэтому мы также, в принципе, начали это проверять", - подчеркнул директор НАБУ.
По словам Сытника, что если во время проверок будут выявлены очевидные признаки преступлений, то НАБУ будет открывать уголовные производства и будет проводить расследование.
Как сообщал УНИАН, 30 октября завершился первый этап подачи электронных деклараций за 2015 год для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение. Система электронного декларирования начала работать с 1 сентября 2016 года.
По данным Гражданской сети ОПОРА, задекларированная всеми 412 народными депутатами, которые на 31 октября подали декларации, сумма денежных активов составляет почти 12 млрд грн.
В Генеральной прокуратуре заявили, что проверит, уплатили налоги народные депутаты, которые задекларировали более 100 тыс. долларов наличных.
Также ГПУ проверит народных депутатов и других декларантов, которые имеют на счетах в банках свыше 150 тыс. грн, а также тех, кто имеет счета и недвижимость за рубежом.