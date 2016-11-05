НАБУ начало проверки е-деклараций на предмет коррупции в высших эшелонах власти - Сытник

Как передает корреспондент УНИАН, об этом директор НАБУ Артем Сытник сообщил во время открытой дискуссии на тему: «Особенности деятельности НАБУ и международный опыт борьбы с коррупцией».

"НАБУ будет проверять эти декларации также в случаях, когда мы будем считать, что выполняем функцию предотвращения коррупции в высших эшелонах власти", - заявил Сытник.

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"Если будут какие-то заявления, обращения по поводу того, что в определенных декларациях имеются признаки незаконного обогащения или внесение заведомо недостоверных данных в декларацию, мы будет их проверять, и сейчас в принципе по многим декларациям эта проверка уже запущена", - сказал Сытник.

Также он добавил, что НАБУ уже начала проверку деятельности должностных лиц, которые задекларировали крупные суммы наличных средств.

"Мы не можем пройти мимо «топ двадцатки» - как это было названо в средствах массовой информации – «любителей кэша». Поэтому мы также, в принципе, начали это проверять", - подчеркнул директор НАБУ.

По словам Сытника, что если во время проверок будут выявлены очевидные признаки преступлений, то НАБУ будет открывать уголовные производства и будет проводить расследование.

Как сообщал УНИАН, 30 октября завершился первый этап подачи электронных деклараций за 2015 год для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение. Система электронного декларирования начала работать с 1 сентября 2016 года.

По данным Гражданской сети ОПОРА, задекларированная всеми 412 народными депутатами, которые на 31 октября подали декларации, сумма денежных активов составляет почти 12 млрд грн.

В Генеральной прокуратуре заявили, что проверит, уплатили налоги народные депутаты, которые задекларировали более 100 тыс. долларов наличных.

Также ГПУ проверит народных депутатов и других декларантов, которые имеют на счетах в банках свыше 150 тыс. грн, а также тех, кто имеет счета и недвижимость за рубежом.