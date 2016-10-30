В системе е-декларирования зарегистрировано более 113 тысяч документов: президент еще не отчитался

В реестре уже есть электронные декларации ряда высокопоставленных должностных лиц, включая глав правительства и Верховной Рады, в то же время декларация от президента Украины пока что отсутствует.

Зарегистрировать декларацию должностным лицам первого этапа декларирования необходимо до окончания сегодняшних суток.

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Как сообщал УНИАН, глава НАЗК Наталья Корчак рассказала о Ddos-атаке на сетевое оборудование ведомства в ночь на 29 октября.

Ранее, 27 октября Наталья Корчак сообщила, что нагрузка на серверное оборудование, которое обеспечивает принятие, обработку и накопление информации системы электронного декларирования составляет не более 10%.