Турчинов рассказал о смертном приговоре для Путина в случае деоккупации Крыма

Об этом он сказал в интервью изданию «Левый берег», сообщает пресс-служба СНБО.

«Путина и его окружение не устраивает независимая демократическая Украина. Для них сильная Украина - гроб для их режима. Поэтому когда говорят, что с Путиным можно договориться, я в это не верю», - отметил Турчинов.

Читайте такжеОб участии США в "нормандском формате" пока речь не идет - посол Йованович

В то же время он считает, что альтернативы Минскому процессу нет.

«Все же это - единственная площадка, которая позволяет использовать дипломатические и политические методы воздействия на Российскую Федерацию», - пояснил секретарь СНБО.

По его словам, он не исключает, что «придет время, когда изуродованная экономической и политической проказой, деградирующая бабушка-Россия приползет к нам и будет договариваться о мирном формате решения вопроса».

«Для этого необходимо, чтобы система санкций усиливалась, а единство Европы сохранялось. Чтобы новая американская администрация все же почувствовала свою ответственность за процессы, которые начались задолго, в центре которых были США. Все это в комплексе должно сработать», - убежден Турчинов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что рассчитывает на «нравственность европейских партнеров и на их инстинкт самосохранения. Поскольку остановить агрессию России для них не менее важно, чем для Украины».

Турчинов также подчеркнул, что Украина должна вернуть все оккупированные территории, а не отдельные районы: «Нам нужно вернуть всю оккупированную территорию страны. Говорить нужно о полной деоккупации Донбасса».

«Почему этого так боится Россия? Потому что следующим будет вопрос деоккупации Крыма. Пуля полетела, и она собьет все расставленные ими кегли. Россия понимает: как только она пропустит один удар, он обернется для нее катастрофой», - убежден Турчинов.

«Если на Донбассе, по версии Путина, россиян нет, то в Крыму они были официально и до 2014 года. Взять хотя бы Черноморский флот. После захвата Крыма РФ разорвала подписанный Януковичем договор о своей стратегической военное базе. Таким образом, деокупация полуострова приведет к тому, что от русских там не должно остаться ни баз, ни флота. Для Путина это подобно смертному приговору», - подытожил секретарь СНБО.