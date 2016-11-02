Украина отстраивает военно-морской флот в противовес российской милитаризации в Крыму – Reuters

Об этом заявил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, пишет Reuters.

Для модернизации флота Штатами будут предоставлены 30 миллионов долларов, что являтся частью пакета помощи в размере 500 миллионов долларов для украинских военных, которые Киев рассчитывает получить в следующем году.

"Шаг за шагом мы будем восстанавливать наш флот с нуля" – сказал в интервью агентству вице-адмирал Игорь Воронченко.

«Наши возможности с точки зрения качества будут лучше тех, которые были в Крыму», – добавил он.

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Воронченко сообщил, что Россия планирует превратить Крым в "военную базу", разместив там три подводные лодки, новые фрегаты и увеличив авиационные возможности. Он также сообщил, что российские корабли имеют технические проблемы.

"У нас есть информация, мы проводим наблюдения. Я не могу сказать вам все", – сказал он, – "Но мы можем контратаковать все их (Российской Федерации - ред.) враждебные намерения. У них также есть проблемы ресурсов".

В ВМС Украины также планируют получить новый военный корвет и новую ракетную лодку до 2020 года.

Отметим, Украина потеряла две трети своего флота, который в основном базировался в Севастополе до оккупации Крымского полуострова Россией.