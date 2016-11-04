Нардеп Ярош назвал "Молот" "достойным вооружением"

"Я буквально вчера был "на передке" и общался с нашими минометчиками. Могу совершенно точно сказать, что "Молот" - это отличные минометы. И по кучности, точности и по другим характеристикам, - сказал он Цензор.НЕТ. - Я, к сожалению, не был на заседании комитета и не знаю, чем руководствовался Пастух в своих заявлениях. Да, у минометов были незначительные технические недочеты, но они очень легко устраняются".

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Слова Дмитрия Яроша подтвердил и командир 5 отдельного батальона УДА с позывным Черный.

"Я бы сначала спросил у этого депутата, где он стрелял из минометов "Молот". И тогда я бы смог с ним конструктивно разговаривать. На самом деле, это лучшие минометы, из которых я вел работу. И я очень хочу, чтобы Украина стала седьмой страной в мире, которая выпускает минометы. Поймите, если бы они были плохие, их бы не заказывали страны НАТО. Наши минометы заказывают натовцы, а для нас они почему-то плохие. Представьте себе, люди подняли технологический процесс за три месяца. Такими темпами даже во время Второй мировой войны не ставили технологический процесс. Я общался с конструкторами, и они продемонстрировали, что те замечания, которые они получили от военнослужащих, они уже устранили. И в новых партиях минометов их нет. Там уже усиленная конструкция на узлах, с которыми были проблемы. Но, честно говоря, эти проблемы появились потому, что личный состав эти минометы просто забрасывал в машины. Это оружие, и оно требует к себе соответствующего отношения", - сказал он.

Также комбат похвалил миномет. По его словам, он превосходит аналоги по кучности стрельбы и работает менее шумно.

Кроме того, немаловажным преимуществом "Молота" является возможность заказа запчастей и комплектующих у производителя в случае поломки.

Ранее во время "часа вопросов к правительству" на заседании ВР, нардеп от "Самопомочи" Тарас Пастух раскритиковал качество минометов украинского производства.