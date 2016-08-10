Ярош о заявлении ФСБ по "подготовке Украиной теракта": это напоминает начало Второй мировой войны

Об этом на своей странице в Facebook написал внефракционный народный депутат Дмитрий Ярош.

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"Имперское ФСБ обвинило украинское ГУР в подготовке масштабных терактов в оккупированном Крыму...Это заявление напоминает начало Второй мировой войны и "захват поляками" радиостанции в городе Гляйвиц", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ заявила о задержании "сотрудника украинской разведки", который якобы готовил теракты в оккупированном Крыму.

Напомним, что, в свое время поводом для нападения нацистской Германии на Польшу, с которого началась Вторая мировая война, 1 сентября 1939, послужил Гляйвицкий инцидент, или операция "Консервы" — провокация, проведённая СС в городе Гляйвиц (ныне Гливице). Готовясь к атаке, СМИ Третьего Рейха начали пропагандистскую кампанию. Сообщалось о якобы гонениях на этнических немцев в Польше и провокациях польских националистов в граничащих с Германией районах. Также предполагалось инсценировать нападения поляков на территории Германии. Их должны были выполнить спецслужбы Третьего Рейха.

Ключевой частью здесь была операция "Консервы". Она должна была дать формальный повод напасть на Польшу. ССовцы в польской форме должны были напасть на радиостанцию в Гляйвице и передать в эфир антигерманское воззвание на польском языке, а также напасть на лесничество и на таможенный пункт на польско-немецкой границе.

Покидая место диверсий, эсэсовцы должны были оставить на месте трупы в польской форме. Ими должны были стать узники концлагерей, убитые путем смертельной инъекции. Трупы должны были доставить на место провокации, где выпустить в них по несколько пули, чтобы создать иллюзию боя.