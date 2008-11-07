Яценюк разработал антикризисный пакет-2

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК призывает руководителей промышленных предприятий, предпринимателей и руководителей банковских учреждений Днепропетровской области вносить предложения, направленные на преодоление экономического кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на совещании с руководителями промпредприятий, предпринимателями и банкирами в рамках рабочей поездки в Днепропетровскую область.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что мировой и внутренний экономический кризис негативно будет влиять на две мощнейших промышленных области - Донецкую и Днепропетровскую. «И потому я хотел бы услышать от вас, каким должен быть следующий антикризисный пакет», - сказал председатель Верховной Рады Украины, обращаясь к участникам совещания.

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что Закон Украины «О первоочередных мерах по предотвращению негативных последствий финансового кризиса и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины», принятый Верховной Радой Украины, «не является классическим антикризисным» и открывает «доступ к ресурсам международных финансовых организаций».

«Следующий пакет законодательства должен быть наработан и принят парламентом в кратчайшие сроки. Поэтому мне нужно услышать от вас предложения относительно того, что необходимо принять украинскому парламенту и для того, чтобы мы выполнили два основных задания - сохранения занятости населения и поддержки экономической жизни», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

По словам председателя Верховной Рады Украины, он разработал собственный законодательный «стимулирующий пакет», однако для него накануне пленарной недели важно услышать предложения «в конкретном разрезе по каждой отрасли, которая непосредственно влияет на экономическое развитие Украины».

Председатель Верховной Рады Украины также подчеркнул важность тщательного формирования местных бюджетов, поскольку, по его словам, они «будут непосредственно зависеть от уровня занятости населения и от того уровня промышленного производства, который мы будем иметь в 2009 году». «Третий аспект касается формирования бюджета-2009, какие мы имеем проблемы и какие инициативы вносим», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Председатель Верховной Рады Украины также отметил, что «не воспринимает инициативы, направленные на повышение налогового давления». По его словам, в условиях экономического кризиса рост уровня налогов приводит к ухудшению мирового и внутреннего экономического кризиса.