Янукович говорит, что его поливает грязью кто-то в белом

Заявление о выходе из Партии регионов написал только Тарас ЧОРНОВИЛ, других заявлений нет.

Об этом сообщил в интервью журналистам лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.

Как передает корреспондент УНИАН, В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что «в партии стабильная ситуация». По его словам, «безусловно, есть дискуссия в Партии регионов». «Не все народные депутаты приветствуют досрочные выборы, и они высказывают свою точку зрения открыто, но после того, как будет принято это решение, выполнять будут все на сто процентов. Я в этом уверен», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, информацию в СМИ о том, что ряд народных депутатов, в частности, Дмитрий ТАБАЧНИК и Василий ГРИЦАК написали заявления о выходе из партии и что возможен раскол в партии, В.ЯНУКОВИЧ называет «одним из средств борьбы с партией наших оппонентов». «Мы не удивляемся, потому что это, как говорят, их лицо – кого-то поливать грязью, а себя показывать, как говорят, во всем белом», - сказал лидер Партии регионов.

В.ЯНУКОВИЧ убежден, что “люди это понимают” и “избирателям это все надоело”.