Глава ВАСУ уже боится выборов

Председатель Высшего административного суда Украины Александр ПАСЕНЮК опасается возможности повторного вмешательства в работу админсудов в случае проведения парламентских или президентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ПАСЕНЮК заявил сегодня, отвечая на вопрос журналистов в перерыве конференции судей административных судов, которая проходит в Киеве.

«Я с опаской ожидаю событий, которые будут происходить. Я ожидаю этих событий с очень большим опасением», - сказал он.

При этом он объяснил, что система административного судопроизводства, как и вообще вся судебная система Украины, в этом году впервые столкнулась с блокированием судов.

«Я даже не ожидал, что будет такое политическое давление на суд», - сказал А.ПАСЕНЮК.

Продолжая тему, он отметил, что такими действиями «мы порождаем очень негативную практику. Фактически мы формируем нигилизм у граждан в отношении к судам и закону».