Донецкие коммунисты увидели, что Ющенко поддерживают в Донбассе

Сегодня в Донецке сторонники Коммунистической партии Украины провели демонстрацию и митинг по случаю 91-й годовщины Октябрьской революции.

Как передает корреспондент УНИАН, около 500 человек с красными флагами Компартии, Прогрессивной социалистической партии и транспарантами собрались у памятника Тарасу Шевченко, откуда проследовали общей колонной на площадь им. Ленина. Там они провели митинг под лозунгами «Идеи Великого Октября – в жизнь!», «Наша Родина - СССР», «Остановим фашизм!», «Русскому языку – статус государственного» и др.

Выступивший на митинге первый секретарь Донецкого обкома КПУ, народный депутат Николай КРАВЧЕНКО «заклеймил позором власть Украины» и высказал возмущение тем, что она «пошла на сотрудничество с Международным валютным фондом». «Теперь они кредит МВФ по карманам растащат, а расплачиваться будет народ», - сказал Н.КРАВЧЕНКО.

Он обвинил Президента в том, что тот «продолжает свою бездарную политику» и что «в результате кризиса на улицу будут выброшены сотни тысяч людей».

Он также высказал сожаление, что «ЮЩЕНКО получает поддержку в Донбассе», потому что «руководство области пресмыкается перед Киевом».

Выступавшие затем активисты КПУ призывали следовать коммунистическим идеям. «Мы жили полноценной жизнью граждан СССР, но оранжевая власть все круто изменила…», - посетовала одна из выступавших.

Завершился митинг под звуки «Интернационала» и советских маршей.