В БЮТ говорят, что ГПУ не нашла в действиях Тимошенко измены Украине

В действиях премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО и отдельных служебных лиц Кабинета министров не выявлены признаки противоправной деятельности во вред национальным интересам Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Блока Юлии Тимошенко, об этом говорится в письме-ответе заместителя генерального прокурора Украины Виталия ЩЕТКИНА в адрес народного депутата от БЮТ Святослава ОЛИЙНЫКА, который просил предоставить всю имеющуюся информацию относительно проверки обвинений, озвученных заместителем главы Секретариата Президента Андреем КИСЛИНСКИМ и советником Президента Лидией ПОРЕЧКИНОЙ в адрес Ю.ТИМОШЕНКО.

«Пока не получено достаточной информации о конкретных уголовно наказуемых нарушениях закона, нанесенном ими ущербе и виновных в этом служебных лиц Кабинета министров Украины, - говорится в письме Генпрокуратуры. – С учетом изложенного, процессуальное решение в порядке ст. 97 УПК Украины относительно противоправных действий в сфере служебной деятельности не принималось».

Генпрокуратура сообщила, что Служба безопасности Украины в июле-сентябре этого года проводила соответствующую проверку по обращению Секретариата Президента. Также СБУ обращалась в Генпрокуратуру с предложением о проведении совместной проверки.

При этом в Генпрокуратуре отметили, что «законодательством не запрещено высказывать критику по поводу совершения премьер-министром Украины определенных действий и его деятельности».

«Оперативно-разыскные или контрразведывательные мероприятия не осуществлялись и запросы от служебных лиц Секретариата Президента Украины о месте пребывания премьер-министра во время отпуска не поступали», - сообщает Генпрокуратура Украины.

Как сообщал УНИАН, 18 августа заместитель главы Секретариата Президента А.КИСЛИНСКИЙ заявил, что Секретариат Президента передаст в правоохранительные органы для детального изучения материалы относительно признаков государственной измены и политической коррупции в действиях лидера БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО.

Он сообщил, что, по имеющейся информации, политическое руководство Российской Федерации с особым вниманием рассматривает решение о поддержке кандидатуры Ю.ТИМОШЕНКО на выборах Президента Украины после выполнения условий пассивной позиции премьер-министра Украины и ее политической силы в конфликте с Грузией.

Премьер-министр отвергла обвинения Секретариата Президента в предательстве национальных интересов.

21 августа пресс-группа СБУ сообщила, что ведомство получило от Секретариата Президента Украины документы, в которых изыложена информация о деятельности Кабинета Министров Украины “во вред национальным интересам государства”.