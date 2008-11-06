У Тимошенко решили поставить на учет всех бездомных

Кабинет министров Украины на своем заседании утвердил план мероприятий по реализации Концепции социальной защиты бездомных граждан до 2012 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства труда и социальной политики, проект документа представила руководитель этого ведомства Людмила ДЕНИСОВА.

По ее словам, пять разделов плана отвечают пяти направлениям решения проблемы бездомности, определенных концепцией:

изучение проблемы бездомности как социального явления и формирование относительно нее научно-теоретических принципов политики;

развитие профилактической работы;

внедрение учета бездомных граждан;

развитие системы предоставления социальных услуг бездомным гражданам;

реинтеграция бездомных граждан.

В частности, как проинформировала министр, мероприятия, изложенные в первом разделе, направлены на изучение проблемы бездомности как в Украине в целом, так и на местах. Их реализация позволит определить особенности этого явления в каждом регионе, разработать соответствующие местные программы и обеспечить выполнение, а также подготовить специалистов по социальной работе с бездомными гражданами.

Мероприятия по развитию профилактической работы (второй раздел) направлены на защиту жилищных прав граждан, на проведение социальной работы и оказания помощи гражданам, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

Планируется осуществить до 2012 года внедрение учета бездомных граждан, о чем идет речь в третьем разделе. Основным моментом в выполнении этой задачи является создание сети центров учета и формирования единого реестра бездомных граждан, который даст возможность определить масштабы бездомности в Украине, осуществлять реальное планирование дальнейшей работы и обеспечить социальными услугами всех, кому это требуется.

В четвертом разделе предусматриваются мероприятия по развитию системы предоставления социальных услуг бездомным и обеспечение предоставления им временного приюта с привлечением к этому благотворительных, общественных, религиозных организаций.

Пятый раздел направлен на развитие реинтеграционных услуг, где, в частности, предусмотрено изучение и внедрение таких инноваций как телефонная „горячая линия” для оказания экстренной помощи бездомным гражданам, обеспечение санитарной обработки бездомных через сеть санитарных пропускников и т. п.

„Реализация мероприятий не требует дополнительных расходов из государственного бюджета. Их главными исполнителями выступают местные органы исполнительной власти, поэтому финансирование будет осуществляться за счет средств местных бюджетов. Выполнение мероприятий центральными органами исполнительной власти будет осуществляться за счет средств соответствующих программ”, - отметила Л.ДЕНИСОВА.