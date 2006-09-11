Янукович о безответственности Секретариата Президента

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает отсутствие председателя Луганской областной государственной администрации следствием безответственности Секретариата Президента и бывшего правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в Киеве.

«Это, прежде всего, безответственность Секретариата Президента в решении этого вопроса и прошлого состава Кабинета Министров Украины», - сказал премьер.

Он отметил, что вынужден об этом говорить, поскольку правительству поступило обращение от общественности Луганской области по этому поводу.

Премьер подчеркнул, что он не помнит прецедентов, чтобы почти полгода не было председателя облгосадминистрации. В связи с этим он отметил, что такой случай еще раз дает аргументы в интересах необходимости осуществления реформы региональной власти.

По его словам, реформа должна предусматривать выборы председателей районных и областных советов, после которых должны проходить выборы председателей исполкомов.

«Я убежден, что мы этот вопрос будем решать с Президентом и Верховной Радой», - подчеркнул премьер.

Как сообщал УНИАН, последний губернатор Луганской области Геннадий МОСКАЛЬ был освобожден от этой должности 27 апреля 2006 года и назначен 17 мая Постоянным представителем Президента Украины в Автономной Республике Крым.