Жена председателя Луганской ОГА владеет земельным участком в России

Такие данные он указал в своей электронной декларации, передает телеканал «24».

Так, Гарбуз задекларировал земельный участок его жены площадью 624 100 квадратных метра в России.

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Сам глава ОГА имеет три земельных участка (0,25, 0,15 и 1,97 га) в Луганской области, жилой дом (141,2 кв. м) и другое недвижимое имущество (246,7 кв. м), а его жена Ольга – жилой дом площадью 98,9 кв. м.

Гарбуз также задекларировал 71 832 гривни доходов, полученных в 2015 году.

На счету в Ощадбанке он хранит 106,8 тысяч гривен.

Также он имеет автомобиль Toyota Land Cruiser 2009 года выпуска и 2 прицепы 2000 и 2005 года выпуска.

В то же время в декларации отсутствует информация о его финансовых обязательствах.