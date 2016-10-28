СМИ рассказали о доходах нардепа Грынива, который предлагал смягчить нормы закона об е-декларировании

Это он предлагал скрывать от общественности данные о наличных средствах, выступал против уголовной ответственности за ошибки в декларациях, рассказывается в программе «Схемы», совместном проекте Радио Свобода и канала «UA:Первый».

Отмечается, что Грынив предлагал внести изменения в Закон Украины «О предотвращении коррупции». Хотел засекретить от общественности целый перечень информации об имуществе депутатов и чиновников. Также депутат предложил отменить уголовную ответственность за ошибки в декларации.

Читайте такжеВ е-декларациях хотят скрыть данные чиновников о наличных деньгах, драгоценностях и подарках - Центр противодействия коррупции

«Уголовная ответственность должна быть за подачу недостоверной информации о налогах и уклонении от налогов. В другом – должна быть административная и политическая ответственность, а не уголовная», – отмечал тогда он.

Из-за общественного резонанса и, по словам Грынива, после вмешательства самого президента он отозвал свои скандальные поправки.

«Имел сложный разговор с президентом относительно внесенных мной поправок к Закону Украины «О предотвращении коррупции» относительно предотвращения преступлений против жизни и здоровья личности и против собственности. Я и в дальнейшем остаюсь при своем мнении, что этот закон требует доработки и изменений. Но учел дискуссию с президентом и отзову этот законопроект», – написал он тогда на своей странице в Facebook.

Журналисты программы решили проверить доходы самого главы президентской фракции Игоря Грынива.

Автомобиль «Ауди Q7», на котором передвигается Игорь Грынив, советник президента Петра Порошенко и глава его фракции в парламенте, –зарегистрирован на 23-летнего сына депутата Романа-Даниила.

А имение в селе Таценки Обуховского района Киевской области, из которого выезжал Грынив, расположено на земле, большую часть которой бесплатно от государства получила дочь депутата Мария Грынив. На территории – дом на почти 600 квадратных метров, частное озеро, лес.

Игорь Грынив утверждает, что за 26 лет в политике сохранил свое честное имя: «Я в парламент первый раз пришел 26 лет назад и, поверьте, мне так кажется, что свое честное имя сохранил».

Читайте такжеЗаконопроект об амнистии имущества нивелирует е-декларирование – юристы

Впервые народным депутатом Игорь Грынив стал в 1990 году еще при Советском союзе. А уже в 1993-м депутат Грынив получает в пользование от государства двухкомнатную квартиру в депутатском доме в самом центре столицы – на Печерске.

В 2003 году Игорь Грынив – народный депутат от «Блока Виктора Ющенко «Наша Украина». Его дочь Мария, которой в то время было 19 лет, получает бесплатно от государства землю в селе Таценки Обуховского района Киевской области: 25 соток – под строительство и 52 сотки для личного крестьянского хозяйства. Эта земля теперь принадлежит самому народному депутату – дочь ее подарила отцу в 2015 году.

Читайте такжеВ G7 забеспокоились торможением реформ в Украине из-за законодательных инициатив

В получении дочерью земельных участков Грынив не видит ничего чрезвычайного.

«13 лет назад мы всей семьей перебрались полностью жить за город, – говорит он. – Получили, согласно с украинским законодательством, обратились с заявлением в сельский совет и получили так же участок, докупили определенные участки и построили вот с 2003 года, и закончили строительство в прошлом году – собственный дом».

На спутниковых снимках можно увидеть, что в 2006 году на этих участках – лес.

Следующий снимок спутник Google сделал уже в 2010 году – теперь здесь уже стоит дом площадью почти 600 квадратных метров и есть даже озеро.

На тот момент Игорь Грынив уже три года как был депутатом от «Блока Юлии Тимошенко «Всеукраинское объединение «Батькивщина».

И народный депутат отразил семейное имение в декларации только в 2015 году.

Тот факт, что дом не был в декларациях за 2013 и 2014 годы, Грынив объясняет следующим образом: «Еще раз говорю, вот закончили и ввели в эксплуатацию дом в прошлом году».

Когда дом в Таценках уже был возведен, семья Грынив продает квартиру в доме на Панаса Мирного, 27. По словам Грынива, в этом доме он получил двухкомнатную квартиру от государства в 1993 году, а впоследствии приобрел за собственные средства еще и 4-х комнатную. Впоследствии он их объединил и продавал уже вместе.

По словам депутата, также можно сделать вывод, что имение в Таценках семья построила именно за вырученные от продажи квартиры деньги: «Соответственно, когда приняли решение переселяться за город, то продали квартиру в Киеве».

В 2014 году Игорь Грынив стал руководителем избирательной кампании Петра Порошенко на президентских выборах. А после его победы Грынив занимает пост заместителя главы президентской администрации.

В ноябре 2014-го Грынив ушел с этой должности, а через месяц жена Грынива Оксана покупает квартиру площадью 145 квадратных метров в жилом комплексе «Покровский посад» в Киеве. Квартиру с такой площадью сегодня предлагают приобрести почти за 7 миллионов гривень.

Согласно декларации на сайте Верховной Рады, в 2013 году семья Грынива – а это жена, дочь и сын – на троих заработали всего 292 тысячи гривень. А сам Грынив задекларировал 224 тысячи заработной платы и еще 100 тысяч гривень на банковском счету. За следующий, 2014 год жена заработала всего 22 тысячи гривень, а сам депутат задекларировал зарплату в 210 тысяч. Получается, что за два года семья Грынива заработала 750 тысяч гривень. Это в разы меньше, чем стоимость одной квартиры жены.

На вопрос «Схем» Грынив сначала предлагает посмотреть его декларации за предыдущие годы, а когда журналисты их распечатали и еще раз спросили, откуда у жены депутата деньги на дорогую квартиру в новостройке, ответил, что занимался бизнесом с 1994 по 2002 годы.

"Вот с 1994 по 2002 год – где-то примерно лет 6-7 то есть – свой первый, как говорят, большой заработок – не будем называть цифры – я еще заработал в 1996 или 1997 году", - сказал Грынив журналистам "Схем" отметив, что эти средства были в наличных, поэтому вносить их в декларацию не нужно было.

Ныне народный депутат Грынив ездит на работу на «Ауди Q7» 2015 года, зарегистрированной на 23-летнего сына Романа-Даниила.

Грынив утверждает, что пользуется машиной, пока сына нет в стране: «На сегодняшний день в связи с тем, что я действительно время от времени у него беру этот автомобиль, чтобы не простаивал, и это то, Вы его увидите в моей декларации так же».

Средняя стоимость такого автомобиля – 70 тысяч долларов. Получается, что сын депутата приобрел авто, еще когда был студентом. Ведь, по информации самого же Игоря Грынива, его сын закончил обучение в начале 2016 года.

"Я вам еще раз говорю, когда мы продали имущество, то оно в равной мере принадлежит как мне, так и моей жене, так и моим детям. И мы честно каждый себе из этого имущества... Жена купила себе квартиру, сын купил себе машину", - комментирует нардеп.

Кроме того, в декларации за 2015 год Грынив задекларировал полмиллиона гривень от продажи движимого и недвижимого имущества, хотя, если сравнить декларации за 2014 и 2015 годы, то ничего из имеющегося имущества не пропало.

И на вопрос «Схем», что именно было продано, народный депутат сообщить отказался.

"Я вам еще раз говорю, не обязательно Вам должен об этом говорить. Если Вы хотите проверить меня на честность, я готов Вам отвечать на честность, а если Вы хотите делать пиар. Вот на честность меня проверять легко", - ответил нардеп.