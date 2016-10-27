Климкин: на сегодня нет согласия относительно формата полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире программы "Левый берег с Соней Кошкиной" на телеканале "24".

По его словам, во время встречи в Берлине 19 октября обсуждался вопрос о "создании вооруженного компонента".

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"Каким будет вооруженный компонент, детальной дискуссии относительно этого не было. Каждый изложил некоторые мысли, они не являются исчерпывающими по этому поводу. Мы прекрасно понимаем, что согласия относительно формата миссии у нас на сегодня нет",- сказал Климкин.

Он отметил, что вопрос относительно формата и модальности этой миссии будет обсуждаться в Вене, где заседает Постоянный совет ОБСЕ на уровне постоянных представителей государств-участниц.

"Мы выйдем на согласие относительно модальности этой миссии, я на сегодня сказать не могу, но я вижу несколько очень сложных вопросов для обсуждения. О том, что у нас будет вооруженный компонент, действительно согласие в Берлине было и это я могу однозначно подтвердить", - добавил Климкин.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции по результатам переговоров лидеров стран «нормандской четверки» в Берлине сообщил, что Россия поддержала необходимость введения вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе.

Петр Порошенко также заявил, что председательствующая в 2016 году в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Германия должна вынести на рассмотрение ОБСЕ внедрения вооруженной полицейской миссии на Донбассе.

Позже, в Кремле подтвердили согласие Путина разместить вооруженную миссию ОБСЕ на оккупированном Донбассе.