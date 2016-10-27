ВСУ испытывают новейшие средства ПВО украинского производства

13:48, 27 октября 2016
Политика
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В Украине проходят испытания новейших отечественных разработок средств противовоздушной обороны.

В Украине испытывают новые средства ПВО / facebook.com/v.muzhenko

Об этом написал начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал армии Украины Виктор Муженко на своей странице в Facebook.

«Проводим испытания возможностей новейших отечественных разработок средств противовоздушной обороны. Есть достойные результаты», - отметил он.

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«Это улучшит как эффективность применения систем радиотехнических войск, авиации, так и противовоздушной обороны. Воздушные силы шаг за шагом приобретают новые возможности», - добавил Муженко.

Ранее Турчинов в интервью УНИАН рассказывал, что говорить, что Украина полностью имеет надежную защиту и на суше, и с воздуха и с моря, было бы серьезным преувеличением, и особенно острые проблемы нужно решать в противовоздушной обороне.

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