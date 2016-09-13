Для Украины остро стоит проблема противовоздушной обороны - Турчинов

Об этом в интервью УНИАН заявил секретарь СНБО Александр Турчинов.

"…Мы видим, что вдоль нашей границы с российской стороны укрепляются авиабазы, увеличивается количество авиации, в том числе, штурмовой. А у нас преднамеренно уничтожалась система ПВО, восстановление которой – очень сложный и дорогостоящий процесс. Поэтому противодействие российской авиации и их крылатым ракетам для нас является серьезнейшей задачей. А если мы говорим о ВМС, то сегодняшний наш приоритет – береговая оборона. При этом, Украина – морское государство, и мы не откажемся и от развития нашего флота", - отметил Турчинов.

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По его мнению, наступление РФ на Украину может быть не только с востока, с оккупированной территории Донбасса - оно может начаться и с севера, и с юга, и с оккупированного Крыма.

"Мы должны быть готовы противостоять нападению РФ с любого направления, а, что более вероятно, сразу с нескольких. Мы просто должны быть к этому готовы. Без паники, страха и суеты. Должны четко отдавать себе отчет, что защищать себя мы будем сами. Спокойно, с пониманием к этому относиться и готовиться", - заявил Турчинов.