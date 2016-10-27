"Россия забрала все, что было": генерал и экс-министр рассказали, как Украина потеряла ядерное оружие

"Весь процесс ядерного разоружения рассматривался в двух аспектах: первый – это поиск оптимального пути, по которому Украина могла бы получить дивиденды – политические, экономические, финансовые и военно-политические. Вторую стратегию проводил украинский МИД. Эту стратегию я называю «передача всех боеголовок России». Эта стратегия и привела к печальным последствиям ядерного разоружения, которые, наконец, вылились в агрессию России против невооруженной Украины и без гарантий безопасности", - заявил Костенко в интервью Радио Свобода.

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По его словам, на то время очень часто использовался миф, что Украина стремилась получить контроль за ядерным оружием. Однако, как подчеркнул Костенко, ни решение ни парламента, ни правительства, ни Совета безопасности не было принято по этому поводу: вопрос ставился только о контроле неприменения с нашей территории, особенно стратегически-ядерного оружия.

По словам бывшего министра ядерной безопасности, тактическое оружие вывозилась с территории Украины без решения главнокомандующего и без каких-либо решений парламента. Более того, украинский парламент в 1992 году запретил выводить тактическое оружие до установления международного контроля за уничтожением украинских тактических ядерных боеголовок.

Генерал Скипальский, который в то время занимал должность начальника военной контрразведки, подчеркнул, что военные имели информацию о том, что Россия планирует все вывезти, и предупреждали руководство страны в докладной записке.

"Тогда я был начальником военной контрразведки. Меня интересует, в книге господина Костенко есть ли докладная подписана на имя Кравчука? Там речь шла о тактической опасности и нецелесообразности вывоза тактического ядерного оружия. Мы имели информацию о том, что Россия планирует все вывезти. Когда последние снаряды вывезли из Самборского гарнизона, некоторые тогдашние руководители украинских Вооруженных сил заявили: "Ну что, как мы «хохлов» обули? Настоящее оружие вывезли, а железо оставили", - рассказал генерал.

По его словам, на тот момент украинская власть не была готова к контролю: не было команды, не было распоряжения.

"Ни президент, ни Верховная Рада не понимали важности этой проблемы. Был узкий круг специалистов, которые делали все, чтобы хотя бы что-то оставить в Украине. Но в течение 5-6 лет эти попытки были нивелированы и Россия забрала все, что можно было", - добавил генерал.