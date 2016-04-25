МИД: ядерное оружие в аннексированном Крыму нарушит обязательства России перед МАГАТЭ

Заместитель министра – руководитель аппарата Министерства иностранных дел (МИД) Вадим Пристайко напомнил об угрозе экологии из-за продолжающейся агрессии РФ против Украины, что привело к загрязнению территории региона. Также он проинформировал о нарушении Россией своих обязательств как члена МАГАТЭ, которая планирует размещение ядерного оружия на временно оккупированной территории Автономной республики Крым.

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Кроме этого Вадим Пристайко отметил усилия Украины и международного сообщества по превращению Чернобыльской АЭС в экологически безопасную систему, и поблагодарил за постоянное внимание и усилия стран G-7, а также стран-доноров Чернобыльского фонда "Укрытие" и Счета ядерной безопасности к вопросам преодоления последствий Чернобыльской катастрофы.