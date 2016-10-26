МИД Украины выразило протест из-за поездки Путина в оккупированный Крым

Как говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы МИД Украины, визит начался сегодня, 26 октября.

"Министерство иностранных дел Украины неоднократно обращало внимание на недопустимость несогласованных с Украиной пребываний российских должностных лиц на суверенной территории нашего государства в его международно признанных границах, которая включает Автономную Республику Крым и г.Севастополь", - отмечается в сообщении.

Читайте такжеНезваный гость: Путин прилетел в оккупированный Крым и сразу начал с проблем

Украинская сторона рассматривает этот и другие подобные так называемые "визиты» руководства РФ как дальнейшие попытки легитимизации незаконной аннексии АР Крым и г. Севастополь, которые уже привели к экономическим, социальным и гуманитарным проблемам на полуострове, а также демонстративное игнорирование Россией государственного суверенитета Украины, устава ООН, резолюции ГА ООН А/RES/68/262 "Территориальная целостность Украины", Бакинской декларации и резолюции Парламентской ассамблеи ОБСЕ, обязательств по Договору о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией 1997 года и других норм международного права, заявили во внешнеполитическом ведомстве.

"МИД Украины заявляет, что вся ответственность за эти и другие нарушения возлагается на Российскую Федерацию как на государство-оккупант в соответствии с нормами международного права, ее должностных лиц, а также незаконные т.н. "органы крымской власти" и их представителей, которые принимают незаконные решения и совершают противоправные действия", - подчеркнули в министерстве.

Кроме того, в сообщении отмечается, что российскому внешнеполитическому ведомству направлена соответствующая нота протеста.

Как сообщал УНИАН, накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что 26 октября Путин намерен снова посетить оккупированный Крым. "Завтра будет дискуссия в Крыму, в Ялте, по линии всероссийского народного фронта по крымским делам", - сказал Песков.

15 сентября Путин в Керчи провел заседание президиума Госсовета РФ по вопросам развития транспортной системы юга России".