Кремль прокомментировал информацию о согласовании визита Савченко в Москву

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, от этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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"Все юридические действия в отношении Савченко выполнены, ей не закрыт въезд в РФ, здесь не на что реагировать", - подчеркнул Песков.

По его словам, приезд Савченко в Москву не согласовывался с Кремлём, поскольку в этом "нет необходимости".

Как сообщал УНИАН, Савченко присутствует в Москве на заседании Верховного суда РФ по рассмотрению апелляции на приговор гражданам Украины Станиславу Клыху и Николаю Карпюку.