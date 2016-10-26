Кремль прокомментировал информацию о согласовании визита Савченко в Москву
14:44, 26 октября 2016Политика
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В Кремле заявили, что приезд народного депутата Украины Надежды Савченко в Москву не согласовывался, въезд в Россию ей не закрыли.
Приезд Савченко в Москву не согласовывался с Кремлем / фото Илья Новиков
Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, от этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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"Все юридические действия в отношении Савченко выполнены, ей не закрыт въезд в РФ, здесь не на что реагировать", - подчеркнул Песков.
По его словам, приезд Савченко в Москву не согласовывался с Кремлём, поскольку в этом "нет необходимости".
Как сообщал УНИАН, Савченко присутствует в Москве на заседании Верховного суда РФ по рассмотрению апелляции на приговор гражданам Украины Станиславу Клыху и Николаю Карпюку.
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