А теперь депутаты обвиняют СБУ в коррупции

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией обратился к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО по поводу необходимости немедленного освобождения Тиберия ДУРДИНЦА от должности заместителя председателя Службы безопасности Украины – начальника Главного управления по вопросам борьбы с коррупцией и организованной преступностью.

Члены комитета ссылаются на решение Окружного административного суда г. Киева от 4 ноября 2008 года о признании незаконным указа Президента о назначении Т.ДУРДИНЦА на эту должность от 19 октября 2007 года.

Кроме того, комитет обращается в Генеральную прокуратуру Украины по поводу «вытребования в СБУ оперативно-розыскных дел за подписью Т.ДУРДИНЦА как незаконно назначенного на эту должность» с целью их отмены.

Кроме того, комитет обращается в Генпрокуратуру по поводу проверки материалов, которые «могут свидетельствовать о фактах коррупционных действий и контрабанды, совершенных бывшим заместителем председателя СБУ Тиберием ДУРДИНЦОМ, заместителями руководителя главного управления «К» С.РЕМЕНЯКОМ и В.КАБАЛЕМ».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 ноября, в пресс-службе Гражданского движения «Народная самооборона» со ссылкой на народного депутата, члена депутатской группы «Народная самооборона» Геннадия МОСКАЛЯ (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”) сообщили, что Окружной административный суд города Киева сегодня вынес постановление, которым признал незаконным и отменил указ Президента Украины о назначении Тиберия ДУРДИНЦА заместителем председателя Службы безопасности Украины, – начальником Главного управления по вопросам борьбы с коррупцией и организованной преступностью (от 19.10.2007 года №985).

Слушания проводились по представлению членов Комитета Верховной Рады по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией, в том числе первого заместителя председателя комитета Г.МОСКАЛЯ.

В свою очередь, в пресс-службе СБУ отметили: «ДУРДИНЕЦ как работал, так и работает в должности заместителя председателя».

В СБУ также выразили надежду, что поскольку Т.ДУРДИНЕЦ был назначен на должность указом Президента, то вскоре его Секретариат должен обнародовать свою позицию по поводу этого судебного решения.

Как сообщал УНИАН, и.о. председателя СБУ обвинил депутатовиз Комитета Верховной Рады по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией в связях с бандитскими группировками.