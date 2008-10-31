СБУ: преступники сидят в комитете ВР по борьбе с оргпреступностью и коррупцией

Исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО дал понять, что народные депутаты, причастные к деятельности организованных преступных группировок, которые занимаются контрабандой, входят в состав парламентского Комитета по вопросам из борьбы с организованной преступностью и коррупцией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге после заседания Совета национальной безопасности и обороны.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО отметил, что в состав преступных группировок, которые занимаются контрабандой, входят и стражи порядка, и таможенники, и что «хуже всего - политическое содействие и властное содействие осуществляются в стенах ВР».

Он сообщил, что в отношении этих группировок Президенту были предоставлены детальные отчеты, и поскольку к их деятельности причастны народные депутаты, то процедура привлечения их к ответственности усложняется.

При этом руководитель СБУ заметил, что одно из решений СНБО именно касается того, чтобы инициировать изменения к закону и существенно ограничить иммунитет народных депутатов - вплоть до полного его снятия, чтобы дать правоохранителям возможность привлекать к уголовной ответственности тех людей, которые проходят по делам как организаторы контрабандной деятельности.

Он еще раз подчеркнул, что СБУ хорошо известно, какие именно депутаты причастны к деятельности групп «Воробьи», «Добряки» и других. В частности, в отношении группы «Воробьи» все «сходится прямо на Комитете по борьбе с организованной преступностью и коррупцией», - заметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Вместе с тем В.НАЛИВАЙЧЕНКО предложил провести открытое заседание этого комитета при участии представителей СМИ, отметив, что возможно сами депутаты, причастные к этим группам, признаются.

Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, при каких обстоятельствах могут быть названы фамилии депутатов, В.НАЛИВАЙЧЕНКО снова отметил, что для этого необходимо окончить расследование соответствующих уголовных дел и получить решение суда.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО также в который раз отметил, что СБУ стоит вне политики и не хочет быть обвиненным в ведении политической деятельности.

Как сообщал УНИАН, сегодня на заседании СНБО Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призвал правоохранительные органы расследовать деятельность контрабандных группировок, в координации которых подозреваются народные депутаты. По его словам, в соответствии со справкой СБУ, в Украине действует группа «Добряки», ее деятельность координируют депутаты от такой-то фракции вместе с представителями налоговой администрации. Также Президент назвал группы «Воробьи», «Хромого», которую, по словам В.ЮЩЕНКО, координирует депутат от одной из «вечных партий», группу «Брокард».