Бессмертный оценил перспективу введения полицейской миссии ОБСЕ на Донбасс

Об этом заявил экс-представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный, передает "112 Украина".

Он подчеркнул, что уже завтра в Минске пройдет очередное заседание контактной группы. Бессмертный также отметил, что сейчас появление полицейской миссии на Донбассе является проблематичной.

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"С моей точки зрения она (полицейская миссия - Ред.) на данном этапе является проблематичной. Я бы предлагал рассматривать несколько вариантов. В зависимости от того, как будет колебаться политический маятник и конъюнктура, особенно в выборах европейских странах, будет меняться и поведение российских представителей, особенно Путина. Я полностью связываю перспективы, позитивные или негативные, такого механизма от того, какой будет результат на этих выборах. Если там победят сторонники прокиевского курса и политические силы, близкие к политическому руководству Украины, мало верю в то, что такой институт вообще может заработать. Если там победят такие политики, как аля Саркози, и они вступят в согласие с Москвой, я не исключаю, что такой вариант может быть", - заявил он.

"Можно говорить о перспективах через 3-5 лет, потому что процедурно это очень сложная вещь. Мы видим, что в рамках Совета безопасности ООН оно почти не работает, то как оно может заработать в системе ОБСЕ, где процедура еще сложнее, чем ООН?" - резюмировал дипломат.

Напомним, в ночь с 19 на 20 октября в Берлине прошли переговоры лидеров "нормандского формата". В течение пяти часов Петр Порошенко, Ангела Меркель, Владимир Путин и Франсуа Олланд, как выразилась канцлер после, вели "нелегкий разговор".