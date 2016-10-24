В России "нарисовали" новое уголовное дело против украинских военных

Об этом сообщается на сайте СК РФ.

«Управлением по расследованию преступлений, связанных с использованием запрещенных средств и методов ведения войны, ГСУ СК России установлены имена командиров подразделений Вооруженных сил Украины, которые проводили артиллерийские обстрелы объектов гражданской инфраструктуры и населения на юго-востоке Украины», - утверждают в следственном комитете.

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«В связи с этим возбуждены уголовные дела в отношении командира 57 отдельной моторизованной бригады Вооруженных сил Украины полковника Сергея Сирченко, командира 17 отдельного моторизованного батальона 57 отдельной моторизованной бригады Вооруженных сил Украины подполковника Александра Щербинина, командира 10 отдельного горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины подполковника Василия Зубанича, командир 55 отдельной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины полковника Сергея Брусова, командира 30 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины подполковника Ивана Гараза, командира артиллерийского дивизиона 30 отдельной механизированной бригады майора Сергея Марценюка, а также других неустановленных лиц указанных подразделений. В их действиях следствие усматривает признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст.356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны)», - сказано в сообщении.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. РФ поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в Луганской и Донецкой областях идут боевые действия.

Для оправдания российской агрессии Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела против руководства Украины и украинских силовиков, которые руководят обороной страны от российских оккупантов. В частности, дела возбуждены против министра обороны Украины Степана Полторака, начальника Генерального штаба ВСУ Виктора Муженко, экс-командира Сухопутных войск Украины Анатолия Пушнякова, бывшего командующего Национальной гвардией Украины Николая Балана и ряда других граждан Украины.

30 сентября 2014 года Генеральная прокуратура Украины начала уголовное производство в отношении служащих Следственного комитета РФ за содействие террористическим организациям «ДНР» и «ЛНР».

8 августа 2016 года Генпрокуратура Украины сообщила о подозрении 18 представителям российской власти и руководства вооруженных сил РФ в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, ведении агрессивной войны и других преступлениях. Всех 18 подозреваемых объявлены в розыск, готовится ходатайство в суд об их задержании.