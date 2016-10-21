Переговоры "нормандской четверки" снизили риск наступления России на Донбассе – источник

Об этом УНИАН сообщил источник в дипломатических кругах.

В частности, по информации собеседника агентства, во время переговоров лидеров стран «нормандской четверки» украинская делегация получила заверения от российской стороны, что они будут способствовать урегулированию конфликта в рамках Минских договоренностей.

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Другой источник отметил, что в целом сама атмосфера переговоров и то, что Россию удалось заставить принять участие в четырехсторонних переговорах, способствует продвижению по мирному разрешению кризиса на Донбассе.

Как известно, в ходе саммита лидеров «нормандской четверки» особое внимание уделялось разработке и согласованию «дорожной карты» выполнения Минских соглашений. Однако, по информации источников, анонсированное утверждения главами МИД стран «нормандского формата» до конца ноября проект «дорожной карты» вряд ли возможно, и очевидно, что разработка этого документа потребует больше времени.

Также во время встречи в «нормандском формате» главные сдвиги касались именно гуманитарного блока. В частности, по настоянию немецкой стороны был согласован допуск к украинским пленным на Донбассе представителей Красного Креста, почему долгое время противилась Россия.

Как сообщал УНИАН, 19 октября в Берлине состоялись переговоры президента Украины Петра Порошенко, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда и президента РФ Владимира Путина.

15 октября президент Украины Порошенко во время торжественной церемонии передачи очередной партии военной техники и вооружения личному составу Вооруженных сил Украины на военном аэродроме в Чугуево под Харьковом заявил о высокой вероятности эскалации конфликта на Донбассе и не исключил полномасштабного вторжения России в Украину.