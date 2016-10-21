Журналист рассказал, когда в ЕС могут устранить главную преграду на пути к "безвизу" для Украины

Об этом на своей странице в Twitter сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

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"Похоже на то, что о механизме приостановки безвизового режима договорятся в течение недели, 7-11 ноября", - написал он.

Seems like a deal on the suspension mechanism for visa free now might be reached first in the week 7-11 Nov. #Ukraine#Georgia#Kosovo — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 21, 2016

Как сообщал УНИАН, 30 сентября глава представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли заявил, что разработка механизма временной приостановки безвизового режима в ЕС не связана с Украиной.

Напомним, 20 апреля Европейская комиссия предложила Европарламенту и Совету Европейского Союза отменить визы для граждан Украины. Это предложение является следствием положительной оценки, предоставленной Еврокомиссией в декабре прошлого года. В ней, в частности, содержится подтверждение того, что Украина удачно выполнила все критерии в рамках Плана действий по визовой либерализации.

26 сентября Комитет Европейского парламента по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел (LIBE) поддержал доклад о предоставлении Украине безвизового режима и предоставил мандат на начало переговоров между институтами ЕС.

9 октября глава МИД Павел Климкин выразил надежду, что ЕС в октябре-ноябре вынесет положительное решение относительно введения безвизового режима с Украиной.