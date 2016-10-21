Савченко призвала "не вкладываться в нее", если она снова попадет в плен к боевикам

Как передает ТСН, так она прокомментировала риск посещения ею оккупированных территорий на Донбассе, о которых депутат призналась во время выступления в ПАСЕ.

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"Я рискую собой. Если еще раз попадусь, тогда уже не вкладывайтесь так (в меня), вкладывайтесь в других, вытащите всех", - сказала Савченко во время ток-шоу "Право на власть" на канале 1+1.

Как сообщал УНИАН, Савченко, выступая в сессионном зале ПАСЕ, заявила, что недавно посетила оккупированные территории и общалась с людьми, которые ее взяли в плен. Также она заявляет, что смогла пообщаться с представителями "ДНР" и "ЛНР" настолько подробно, что почувствовала смену их настроений.

Ранее журналист из Донецка Алексей Мацука заявил, что Савченко пыталась попасть в Донецк несколько недель назад "тропами" через Красногоровку для встречи с лидером "ДНР" Александром Захарченко. Савченко в ответ опровергла его слова и заявила, что вообще давно не была в зоне АТО.