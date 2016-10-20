НАТО поддерживает разработку "дорожной карты" выполнения "Минска-2" - Столтенберг

Об этом генсек заявил сегодня в Брюсселе после встречи с президентом Украины Петром Порошенко, который проинформировал его о результатах этих переговоров, передает собственный корреспондент УНИАН.

«Я приветствую, что вчера вы провели встречу в "нормандском формате" в Берлине, и я благодарю за то, что вы проинформировали меня о результатах, в том числе о плане создания новой «дорожной карты» выполнения Минских договоренностей», - сказал Столтенберг.

По его словам, важно выполнить Минские договоренности, потому что они - единственный путь нахождения долговременного урегулирования кризиса на востоке Украины.

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«Все стороны должны выполнить Минские договоренности - Украина несет свою ответственность за выполнение обязательств, но Россия имеет значительную ответственность в этом вопросе, так как продолжает поддерживать сепаратистов», - заявил Столтенберг.

Кроме того, генсек в очередной раз заявил, что союзники продолжат поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины.

«Мы не признали и не признаем незаконную аннексию Россией Крыма, и мы очень обеспокоены продолжающейся дестабилизацией в восточной Украине», - подчеркнул Столтенберг.

Также Столтенберг выразил убеждение, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, которая работает на Донбассе, должна иметь доступ ко всем участкам.

Кроме того, он подчеркнул необходимость прекращения нарушения «режима тишины».

«Мы не можем позволить, чтобы это нарушение прекращения огня стало новой нормой в Украине», - сказал генсек.

Как сообщал УНИАН, 19 октября в Берлине состоялись переговоры президента Украины Порошенко, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда и президента РФ Владимира Путина.

На пресс-конференции по итогам переговоров Порошенко заявил, что лидеры стран «нормандского формата» утвердили немецкие и французские предложения относительно основы «дорожной карты» выполнения Минских соглашений.

Также президент Украины отметил, что Россия поддержала необходимость размещения вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе.

Кроме того, по словам Порошенко, лидеры стран договорились продолжить на уровне экспертов и рабочих групп подготовку концепции избирательного законодательства для проведения выборов на Донбассе.