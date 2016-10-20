Порошенко: "Дорожная карта" выполнения Минских соглашений вернет украинский суверенитет на оккупированный Донбасс
Президент Украины Петр Порошенко считает, что практические шаги по внедрению «дорожной карты» выполнения Минских соглашений позволит вернуть украинский суверенитет на оккупированный Донбасс.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом сегодня в Брюсселе.
«Украина за последний год платит огромную цену за то, что Минские соглашения нарушаются со стороны России, это сотни украинских солдат и гражданских, которые убиваются российскими оккупационными силами. Если мы поддержим «дорожную карту» (выполнение Минских соглашений – УНИАН) практическими действиями каждый день, то это нам даст возможность добиться прогресса для того, чтобы вернуть украинский суверенитет на оккупированные территории», – заявил Порошенко.
Читайте такжеНАТО поддерживает разработку "дорожной карты" выполнения "Минска-2" - Столтенберг
«Я думаю, что уникальная солидарность ЕС, американских, канадских партнеров, всего мира демонстрирует еще одну причину для оптимизма относительно внедрения Минских соглашений», – резюмировал президент.
Как сообщал УНИАН, 19 октября лидеры стран «нормандской четверки» (Украина, Германия, Франция и Россия) утвердили немецкие и французские предложения относительно основы «дорожной карты» выполнения Минских соглашений.
«Украинское предложение было сначала поддержано нашими немецкими и французскими партнерами и на сегодняшний день немецкие и французские предложения относительно основы «дорожной карты» были утверждены «нормандским форматом», - заявил Порошенко на пресс-конференции по результатам переговоров.