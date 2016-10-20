Порошенко: "Дорожная карта" выполнения Минских соглашений вернет украинский суверенитет на оккупированный Донбасс

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом сегодня в Брюсселе.

«Украина за последний год платит огромную цену за то, что Минские соглашения нарушаются со стороны России, это сотни украинских солдат и гражданских, которые убиваются российскими оккупационными силами. Если мы поддержим «дорожную карту» (выполнение Минских соглашений – УНИАН) практическими действиями каждый день, то это нам даст возможность добиться прогресса для того, чтобы вернуть украинский суверенитет на оккупированные территории», – заявил Порошенко.

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«Я думаю, что уникальная солидарность ЕС, американских, канадских партнеров, всего мира демонстрирует еще одну причину для оптимизма относительно внедрения Минских соглашений», – резюмировал президент.

Как сообщал УНИАН, 19 октября лидеры стран «нормандской четверки» (Украина, Германия, Франция и Россия) утвердили немецкие и французские предложения относительно основы «дорожной карты» выполнения Минских соглашений.

«Украинское предложение было сначала поддержано нашими немецкими и французскими партнерами и на сегодняшний день немецкие и французские предложения относительно основы «дорожной карты» были утверждены «нормандским форматом», - заявил Порошенко на пресс-конференции по результатам переговоров.