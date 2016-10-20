Порошенко прибыл в штаб-квартиру НАТО для встречи со Столтенбергом
Президент Украины Петр Порошенко прибыл в штаб-квартиру НАТО, где он проведет встречу с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом.
Как передает собственный корреспондент УНИАН, генсек НАТО встретил Порошенко на крыльце штаб-квартиры. Оба чиновники пожали руки для официальной съемки и пошли в комнату для переговоров.
Ожидается, что после завершения встречи оба высокопоставленных чиновника сделают заявление для прессы.
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Как ранее сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко во время саммита Европейской народной партии обсудил с президентом Совета Европы Дональдом Туском и президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером необходимость продления санкций против РФ до восстановления суверенитета Украины, предоставлении безвизового режима для украинцев и ускорения ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.