"Закон Савченко" в действии: Аваков прогнозирует всплеск преступности из-за освобожденных рецидивистов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на коллегии МВД с участием премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

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По словам Авакова, сегодня по "закону Савченко" уже освободились 8000 человек, причем каждый десятый из них - дважды судимый за тяжкие преступления.

"Но закон обратной силы не имеет, и в ближайший год-полтора мы будем иметь всплеск преступности в связи с тем, что рецидивисты выходят на свободу", - сказал Аваков.

Он также отметил, что на рост преступности в государстве оказывают влияние экономический фактор, а также нестабильная ситуация на востоке Украины, откуда в другие регионы идут потоки оружия.

"В 2014-2016 годах количество преступлений с использованием огнестрельного оружия превысило показатели трехлетней давности, то есть до начала агрессии РФ", - отметил министр.

Аваков также отметил, что во многих случаях жертвами преступников становятся внутренние переселенцы из Крыма и с востока.

Аваков поручил руководителям областных управлений полиции Донецкой, Луганской, Харьковской областей и других регионов, прилегающих к территориям, на которых продолжается вооруженный конфликт, уделить больше внимания защите переселенцев.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада в ноября 2015 года приняла закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс относительно совершенствования порядка зачисления судом срока предварительного заключения в срок наказания", автором которого была народный депутат Надежда Савченко. Документ вступил в силу 24 декабря 2015 года.

Согласно "закону Савченко", один день предварительного заключения засчитывается за два дня лишения свободы.

Кабмин 5 октября одобрил изменения в «закон Савченко», которыми предлагается сохранение формулы зачисления пребывания в СИЗО "один день за два дня" только для тех лиц, которые совершили легкие или средней тяжести преступления.

По состоянию на начало осени по так называемому "закону Савченко" в Украине были освобождены 8,5 тыс. преступников, из которых более 900 совершили повторные преступления.