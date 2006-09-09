Народный рух не войдет в антикризисную коалицию, но...

Народный Рух Украины считает неприемлемым участие в антикризисной коалиции, однако готов к переговорам по образованию новой коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель НРУ Борис ТАРАСЮК, выступая на торжественном заседании по случаю 17-й годовщины образования НРУ.

В частности, Б.ТАРАСЮК сообщил, что сегодня состоялось заседание Центрального провода НРУ, на котором было принято решение о невозможности участия НРУ в существующей антикризисной коалиции. В то же время, Центральный провод поручил политсовету НРУ принять участие в переговорах об образовании коалиции национального единства, в разработке текста соглашения, программы правительства и регламента работы коалиции.