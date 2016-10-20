Порошенко: никакой альтернативы "Нормандскому формату" на сегодняшний день не существует
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что никакой альтернативы "Нормандскому формату" на сегодняшний день не существует.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров лидеров стран "нормандской четверки" сегодня в Берлине.
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"За последние полгода мы ставили перед собой задачу перевода формата отношений в формат создания "дорожной карты", где будут четко определены две составляющих – составляющая последовательности шагов, которые мы предпринимаем для имплементации Минских соглашений и гарантии их выполнения", - заявил он.
"Никакой альтернативы "Нормандскому формату" на сегодняшний день не существует и об этом было четко отмечено во время сегодняшней встречи", - добавил президент.
Как сообщал УНИАН, переговоры в "нормандском формате" на уровне глав государств с целью разрешения ситуации на Востоке Украины завершились.