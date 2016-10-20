Порошенко: никакой альтернативы "Нормандскому формату" на сегодняшний день не существует

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров лидеров стран "нормандской четверки" сегодня в Берлине.

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"За последние полгода мы ставили перед собой задачу перевода формата отношений в формат создания "дорожной карты", где будут четко определены две составляющих – составляющая последовательности шагов, которые мы предпринимаем для имплементации Минских соглашений и гарантии их выполнения", - заявил он.

"Никакой альтернативы "Нормандскому формату" на сегодняшний день не существует и об этом было четко отмечено во время сегодняшней встречи", - добавил президент.

Как сообщал УНИАН, переговоры в "нормандском формате" на уровне глав государств с целью разрешения ситуации на Востоке Украины завершились.