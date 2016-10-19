Сегодня может пройти последняя встреча "нормандской четверки" - Бессмертный

Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол, бывший представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Роман Бессмертный, передает "112 Украина".

"Встреча это хорошо, если она завершится тезисом о том, что стороны обменялись мнениями и договорились продолжить дискуссию. Даже канцлер Германии Меркель озвучила, что в этот день обязательно состоится обсуждение между президентом Франции, президентом России и канцлером Германии вопрос об урегулировании ситуации в Сирии… Хорошо, что впервые за этот год "нормандская четверка" встретилась… Дай Бог, чтобы они сформулировали задачи на ближайшее время, что нужно делать в рамках Трехсторонней группы и подгрупп в минском процессе. Очевидно, что тема Сирии эмоционально будет доминировать", - прогнозирует Бессмертный.

Читайте такжеБессмертный отреагировал на заявления об отсутствии альтернативы "Минску"

Также Бессмертный не исключает, что на встрече будет поставлен вопрос об уместности "нормандского формата" урегулирования в дальнейшем.

"Может случиться так, что это последняя встреча "нормандской четверки" в нынешнем формате. Может случиться так, что это вообще последняя встреча "нормандской четверки". В данном случае уместно ставить вопрос и о формате, и о содержании, и о перспективах того, что мы называем "нормандская четверка", минский процесс, Минские договоренности. Очевидно, что результатом, возможно лучшим, были бы какие-то поручения, которые будут даны по выработке позиций", - добавил он.