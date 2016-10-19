Арьев рассказал, чего будет требовать украинская сторона и Путин на переговорах "нормандской четверки"

Об этом в комментарии журналистам в Раде заявил нардеп от БПП Владимир Арьев.

"Касательно встречи "нормандской четверки", то сегодня будет непростой разговор, ведь у всех сторон кардинально изменился подход к вопросу развития имплементации Минских соглашений в порядке действий каждой из сторон. Думаю, что Путин попытается настаивать на своем и требовать снятия санкций. Украина, опираясь на резолюцию ПАСЕ, будет требовать сначала обеспечение тишины, безопасности, а потом все остальное... Очевидно, что украинская сторона не может продолжать выполнения пунктов Минских соглашений без выполнения этих соглашений другой стороной", – подчеркнул парламентарий.

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"Сейчас есть вопрос, как организовать минский формат и его имплементацию. Российский сценарий мы не примем, но западные партнеры понимают, что выборы без обеспечения безопасности невозможны... Именно об этом сегодня и пойдет речь на встрече "нормандской четверки". Никаких прорывов, вроде "война закончится", не будет",- отметил народный депутат.

Также Арьев добавил, что сегодня народные депутаты проголосуют заявление - обращение к парламенту Нидерландов для завершения процесса ратификации Соглашения об ассоциации.

"Как видим, последствия референдума ощутимы, и в интересах Нидерландов и Европейского Союза завершить этот процесс, чтобы показать себя надежными и прогнозируемыми партнерами, а не теми, кто в угоду определенным интересам начинает ставить "палки в колеса" европейской интеграции на континенте",- сказал он.