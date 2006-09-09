Коалиция должна расшириться за счет НСНУ и БЮТ

Бывший премьер-министр Украины и лидер Народно-демократической партии Валерий ПУСТОВОЙТЕНКО видит расширение коалиции за счет представителей НСНУ и БЮТ.

Об этом он сказал в интервью газете «Киевский телеграф» от 8 - 14 сентября, №35.

По его словам, «в первую очередь, расширение может состояться за счет представителей НСНУ и БЮТ. Та же депутатская группа Анатолия КИНАХА в настоящее время активно ищет свое место, 15-20 депутатов собираются уйти от Юлии ТИМОШЕНКО». При этом он отметил, что "сожительствовать" с коммунистами им идеологически очень трудно». По мнению В.ПУСТОВОЙТЕНКО, «придется искать золотую середину: или оставить нынешнюю "тройку", или же найти форму присоединения лояльной части "Нашей Украины".

«В том, что НСНУ целиком войдет в коалицию, я верю слабо… Тем более что действенное парламентское большинство уже есть», - сказал В.ПУСТОВОЙТЕНКО, отметив в этой связи «мужественный шаг Президента ЮЩЕНКО, подавшего на утверждение ВР кандидатуру Виктора ЯНУКОВИЧА». По его словам, «если бы Виктор Андреевич (ЮЩЕНКО – УНИАН) этого не сделал, то правительство не было бы сформировано».

«Теперь же эффективность деятельности коалиции и Кабмина будет зависеть от того, сумеют ли они наладить совместную конструктивную работу. Если же КМ ЯНУКОВИЧА станет проводить политику Павла ЛАЗАРЕНКО — "это все мое", — то последствия будут крайне негативными», - прогнозирует В.ПУСТОВОЙТЕНКО.