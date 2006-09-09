Зачем нужна ”Наша Украина” в обновленной антикризисной коалиции?

Присутствие «Нашей Украины» в коалиции необходимо, чтобы не допустить диктатуры одной из партий – представитель СПУ

Киев. 9 сентября. УНИАН. Для того чтобы не допустить диктатуры какой-либо одной из партий, входящих в коалицию, нужно присутствие в этой коалиции «Нашей Украины».

Такое мнение высказал глава фракции Социалистической партии Украины Василий ЦУШКО во время вечернего эфира на ICTV в передаче «Свобода слова».

По его словам, это очень важно.

В.ЦУШКО также характеризует нынешнюю ситуацию таким образом, что после создания антикризисной коалиции в Украине появилась политическая стабильность.

По его словам, фактически «Наша Украина» уже входит в коалицию, но де-юре – еще нет.

Во время полемики в рамках передачи со своим однопартийцем Иосифом ВИНСКИМ, В.ЦУШКО обвинил его в провале СПУ на последних парламентских выборах: «6% - это провал», - сказал В.ЦУШКО. Он также утверждает, что именно И.ВИНСКИЙ, «как первый заместитель» главы партии Александра МОРОЗА, отвечал за результат партии на выборах.

В свою очередь И.ВИНСКИЙ отверг эти обвинения и сказал, что за результат партии на выборах отвечал ее лидер А.МОРОЗ, в то время как он, будучи первым секретарем политсовета СПУ не был согласен с избранной партией стратегией на выборах.

Создана новая антикризисная коалиция при участии 233 депутатов Партии регионов, СПУ и КПУ

Как сообщал УНИАН, 7 июля в парламенте была создана Антикризисная коалиция, в состав которой вошли Партия регионов (186 народных депутатов), фракция Социалистической партии (33 депутата) и Коммунистической партии Украины (21 депутат).