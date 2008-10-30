Украина готовит подразделения для европейских сил быстрого реагирования

Украина выразила желание присоединиться к Европейским силам быстрого реагирования. Об этом заявил председатель Военного комитета ЕС, французский генерал Анри Бентежа. По его словам, украинские военные готовят список подразделений, которые могут быть включены в элитные европейские войска.

Соответствующее предложение украинской стороны было сделано во время заседания Военного комитета ЕС на уровне начальников Генеральных штабов стран-членов Европейского Союза, на котором присутствовал начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал армии Сергей Кириченко.

А.Бентежа приветствовал желание украинской стороны, подчеркнув, что военнослужащие государств, не входящих в ЕС - таких, как Норвегия и Турция, - уже участвуют в программах Еврокорпуса, передает Associated Press.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября на Ровенском общевойсковом полигоне состоялась активная фаза тактических учений с боевой стрельбой 30-й гвардейской отдельной механизированной бригады 8-го армейского корпуса ВС Украины. За ходом учений наблюдали Президент Украины – Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил Виктор ЮЩЕНКО, министр обороны Юрий ЕХАНУРОВ, начальник Генерального штаба ВСУ генерал армии Украины Сергей КИРИЧЕНКО. Отрабатывались задачи по подготовке и ведению боевых действий бригадой в операции Объединенных сил быстрого реагирования.

В 2005 году 30-я бригада была определена Президентом В.ЮЩЕНКО и тогдашним министром обороны Анатолием ГРИЦЕНКО как подлежащая полному комплектованию военнослужащими контрактной службы.

Европейские силы быстрого реагирования созданы в октябре 1992 года для миротворческих операций. В настоящее время численность сил быстрого реагирования насчитывает 60 тысяч военных.