Ющенко назовет дату выборов, как только Рада даст денег (обновлено)

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обещает объявить дату досрочных парламентских выборов сразу после принятия Верховной Радой решения о выделении средств на их проведение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на пресс-конференции в Донецке.

“Сегодня вопрос финансирования выборов находится в поле парламента, это компетенция парламента. Отсюда формируется ответ на формирование даты проведения выборов. Иными словами: сначала финансирование, проведение изменений и дополнений (к избирательному законодательству – УНИАН), вторым шагом – указ Президента о досрочных выборах с конкретной датой”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он выразил надежду, что сегодня парламент примет законопроект о финансировании досрочных выборов.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что политическая стабильность в стране может быть обеспечена исключительно парламентом, который работает эффективно. Он в очередной раз отметил, что блокирование работы Верховной Рады является недемократическим методом решения политического кризиса.

Президент отметил, что сегодня из-за отсутствия доверия все политические силы, представленные в парламенте, не могут найти общие позиции по тем или иным вопросам.

“Та политика, которая проводилась в отношениях между политическими силами и, в частности, премьер-министром по отношению к Коалиции демократических сил, уничтожила это доверие, сделала невозможным существование коалиции. За этим не нужно плакать, необходимо искать следующий демократический шаг, вытекающий из Конституции”, - сказал он.

При этом В.ЮЩЕНКО выразил уверенность, что коалицию в составе БЮТ, Партии регионов и коммунистов сегодня уже невозможно создать, трудно говорить и о вероятности возобновления демократической коалиции.

“Я, как Президент, ни на шаг не отступлюсь от демократической организации решения этой проблемы”, - подчеркнул В.ЮЩЕНКО, добавив, что украинское законодательство четко дает ответы, как действовать дальше в таких случаях.