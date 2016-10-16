Дальнейшая изоляция России может представлять серьезную угрозу для Украины - эксперт

Об этом заявил Константин Грищенко, экс-министр иностранных дел, передает ZN.UA.

"Если терять больше нечего, возникнет желание обострить конфликт, невзирая на последствия, ведь все рычаги влияния и сдерживания со стороны Запада уже будут реально исчерпаны", - считает он.

По мнению Грищенко, возможность развертывания полномасштабного конфликта между РФ и США представляет угрозу не только для Украины, но также для Европы и, потенциально, для всего мира.

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"Обострение конфликта, особенно если Россия будет жестко поддерживать режим Асада в Сирии, разрывать двух- и многосторонние соглашения по контролю над вооружением, блокировать урегулирование конфликта на востоке Украины — может привести к формированию широкого консенсуса в США и Европе о продлении экономических санкций и усилении политического давления на Россию. Следующему президенту США может быть выгодна демонстрирация решимости в объединении Запада для отпора РФ, хотя не все в Европе будут от этого в восторге. В среднесрочной перспективе это может существенно ослабить Россию в политическом и экономическом плане, а также отвратить от нее тех, кто сейчас ее поддерживает", - считает экс-министр.

Ранее СМИ писали, что руководство Российской Федерации готовит население к ядерной войне против США.