Кремль готовит россиян к ядерной войне против США – СМИ

К такому выводу пришел американский телеканал ABC News, основываясь на "тревожных" сигналах из Москвы, передает РБК.

В частности, отмечается, что на сегодня напряженность в отношениях между Россией и США достигла наивысшего уровня со времен холодной войны, хотя большинство аналитиков не верят в подготовку к военному конфликту.

Тем не менее, ABC News указывает на некоторые моменты, создающие впечатление, что масштабная война "не за горами". Так, на фоне роста напряженности между США и Россией по сирийскому вопросу и на фоне заявлений Вашингтона о готовности нанести удар по войскам Башара Асада российские государственные СМИ проводят опросы о готовности россиян к ядерной войне. "Если это (ядерная война, - ред.) произойдет, каждый должен знать, где находится ближайшее бомбоубежище", - цитирует ABC News сюжет на российском НТВ, посвященный атомному бункеру в Москве.

Также отмечается антиамериканская направленность государственных СМИ в России, а пропагандисты по ТВ рассказывают о вариантах ядерного ответа на "наглость" США в Сирии.

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Особое внимание в материале уделили крупным учениям по гражданской обороне на юге РФ с привлечением 40 млн человек, в ходе которых отрабатывалась подготовка в том числе и к ядерной катастрофе. А освещение учений в СМИ напомнили упражнения в школах по скоростному надеванию противогазов.

Кроме того, Минобороны России объявило о том, как страна будет функционировать во время войны, в частности, как будут работать государственные органы.

Также ABC News называет тревожным сигналом размещение ракетных комплексов "Искандер" под Калининградом и учебный запуск трех баллистических ракет, в том числе с подводных лодок.

Ранее аналитик Пентагона спрогнозировал, какой может быть война между Россией и НАТО и чем она закончится.