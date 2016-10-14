Меркель готова к "нормандской встрече" с Путиным, но при определенных условиях
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель готова пригласить президента РФ Владимира Путина в Берлин для участия в саммите в "нормандском формате" по ситуации на востоке Украины, однако лишь при наличии шанса для урегулирования украинского кризиса.
Об этом официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил в сегодня в Берлине, передает Deutsche Welle.
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"В надлежащее время, если будут созданы предпосылки для ощутимого прогресса, в Берлине может состояться прямая и личная встреча на высшем уровне", - отметил Зайберт.
По его словам, вне зависимости от оценки того, что происходит в Алеппо, с Россией необходимо поддерживать контакт и вовлекать ее в переговоры. Целью интенсивной дискуссии по ситуации в Украине является стабилизация ситуации на востоке страны, добавил официальный представитель правительства ФРГ.
Зайберт и официальный представитель германского МИДа подтвердили, что внешнеполитический советник канцлера ФРГ и политический директор Министерства иностранных дел Германии в настоящее время ведут переговоры в Минске. Лишь при успешной договоренности на уровне советников правительство ФРГ готово провести в Берлине саммит в "нормандском формате", пояснил Зайберт.
Ранее в правительстве РФ сообщили, что встреча "нормандской четверки" (Германия, Франция, Россия, Украина) может пройти 19 октября в Берлине, однако власти ФРГ не подтвердили эту информацию. Если саммит действительно состоится, это будет первый визит в Германию Владимира Путина с момента аннексии Россией украинского Крым и начала украинского кризиса в 2014 году.
Как сообщал УНИАН, 13 октября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что шанс на встречу в «нормандском формате» на уровне глав Украины, Германии, Франции и России 19 октября может появиться по результатам работы экспертов.