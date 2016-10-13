У Путина объяснили, от чего зависит "шанс на встречу" в нормандском формате

Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос УНИАН.

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«Предстоят экспертные встречи, на которых состоится достаточно серьезный разговор. Если эти экспертные встречи завершатся с позитивным итогом, такой шанс появится, безусловно», - сказал Песков.

Комментируя сообщения СМИ, что якобы Путин принял решение не ехать в Берлин на ужин «нормандской четверки» 19 октября, он заметил: «Откуда эта информация, кто сообщал, что такая четверка будет собираться».

«Эта информация СМИ. Действительно, разные варианты по датам и месту обсуждаются. Действительно, сейчас ведется экспертная работа, в том числе в Минске. В зависимости от того, будут ли конкретные наработки по итогом этих экспертных встреч, будет приниматься решение о целесообразности и возможности проведения встречи «нормандской четверки» на высшем уровне», - сказал Песков.

Он подчеркнул, что Москва не отказывается от такой встречи.

«Мы с самого начала говорили, что необходимо проделать домашнюю работу, по итогам этой домашней работы будет приниматься решение о саммите», - сказал Песков.

Как сообщал УНИАН, канцлер Германии Ангела Меркель, Олланд и глава РФ Владимир Путин провели 12 октября телефонный разговор, в котором отметили важность выполнения Минских соглашений и договорились активизировать консультации в различных форматах.

Однако они не пришли к согласию о проведении саммита в нормандском формате.