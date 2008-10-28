Яценюк говорит, что все может пойти трам-тарарам
Вечернее заседание Верховной Рады закрыто
Вечернее пленарное заседание Верховной Рады Украины закрыто.
Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК отметил, что сегодня на совещании при участии премьер-министра Украины, главы НБУ и лидеров фракций и глав комитетов парламента не удалось достичь договоренности о рассмотрении законопроектов.
А.ЯЦЕНЮК отметил, что предлагал сегодня рассмотреть все законопроекты - как экономические, так и о внесении изменений в законі, которые касаются избирательной системы, в первом чтении, но это предложение не получило поддержки.
По словам А.ЯЦЕНЮКА, «все уткнулось в то, какой законопроект рассматривать первым – то ли законопроекты, в том числе и президентский, о преодолении экономического кризиса, то ли тот, который касается проведения досрочных выборов. На этом вся история и закончилась».
Как сказал председатель ВР, времени у парламента для принятия законов о преодолении финансового кризиса «осталось маловато». Он добавил, что заседание Совета директоров МВФ состоится завтра, по киевскому времени, приблизительно до 16.00 (в том числе на этом заседании может быть утверждено решение о выделении Украине кредита в 16,5 млрд. дол. – УНИАН).
«Я четко понимаю, что принятие пакета законов не спасет Украину сразу от всего и в целом. Но это первый шаг, который делали все правительства и перед этим», - отметил А.ЯЦЕНЮК.
Он предложил завтра начать заседание ВР с голосования всех законопроектов в первом чтении, а после этого немедленно подготовить те предложения, которые будут внесены фракциями и проголосованы во втором чтении.
“Не разорвем мы, конечно, экономический и политический кризис, но в приоритете давайте поставим экономический, и также решим политический (кризис) через голосование остальных трех законопроектов, которые уже включены в повестку дня», - сказал А.ЯЦЕНЮК. По его словам, на данное время такого согласия нет.
Он призвал завтра в 9.00 опять встретиться у него премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО, председателя НБУ Владимира СТЕЛЬМАХА, руководителей фракций и комитетов парламента. «Будем добивать. Шаг за шагом вода камень точит», - отметил А.ЯЦЕНЮК.
Председатель ВР отметил: «Либо принимаем общее решение, либо пойдет все трам-тарарам».