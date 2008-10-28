Яценюк говорит, что все может пойти трам-тарарам

Вечернее пленарное заседание Верховной Рады Украины закрыто.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК отметил, что сегодня на совещании при участии премьер-министра Украины, главы НБУ и лидеров фракций и глав комитетов парламента не удалось достичь договоренности о рассмотрении законопроектов.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что предлагал сегодня рассмотреть все законопроекты - как экономические, так и о внесении изменений в законі, которые касаются избирательной системы, в первом чтении, но это предложение не получило поддержки.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, «все уткнулось в то, какой законопроект рассматривать первым – то ли законопроекты, в том числе и президентский, о преодолении экономического кризиса, то ли тот, который касается проведения досрочных выборов. На этом вся история и закончилась».

Как сказал председатель ВР, времени у парламента для принятия законов о преодолении финансового кризиса «осталось маловато». Он добавил, что заседание Совета директоров МВФ состоится завтра, по киевскому времени, приблизительно до 16.00 (в том числе на этом заседании может быть утверждено решение о выделении Украине кредита в 16,5 млрд. дол. – УНИАН).

«Я четко понимаю, что принятие пакета законов не спасет Украину сразу от всего и в целом. Но это первый шаг, который делали все правительства и перед этим», - отметил А.ЯЦЕНЮК.

Он предложил завтра начать заседание ВР с голосования всех законопроектов в первом чтении, а после этого немедленно подготовить те предложения, которые будут внесены фракциями и проголосованы во втором чтении.

“Не разорвем мы, конечно, экономический и политический кризис, но в приоритете давайте поставим экономический, и также решим политический (кризис) через голосование остальных трех законопроектов, которые уже включены в повестку дня», - сказал А.ЯЦЕНЮК. По его словам, на данное время такого согласия нет.

Он призвал завтра в 9.00 опять встретиться у него премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО, председателя НБУ Владимира СТЕЛЬМАХА, руководителей фракций и комитетов парламента. «Будем добивать. Шаг за шагом вода камень точит», - отметил А.ЯЦЕНЮК.

Председатель ВР отметил: «Либо принимаем общее решение, либо пойдет все трам-тарарам».