Регионалы боятся выборов, «как черт ладана»?

В БЮТ подтверждают информацию о проведении работы по созданию поименной коалиции

В Блоке Юлии Тимошенко подтверждают, что в Верховной Раде идет процесс формирования поименной коалиции, однако конкретный срок объявления о ее создании не называют.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщил народный депутат от БЮТ Сергей МИЩЕНКО, комментируя заявление члена фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Владимира СТРЕТОВИЧА, что поименная коалиция может быть создана уже на этой неделе.

С.МИЩЕНКО отметил, что объявление о создании поименной коалиции состоится сразу после того, как все четко поймут, что в этом году досрочные парламентские выборы не состоятся. Он отметил, что большинство депутатов ВР хотят нормально работать, и потому не против создания «устойчивой в 300 голосов поименной коалиции» для нормальной законодательной работы.

Народный депутат утверждает, что некоторые депутаты, как В.СТРЕТОВИЧ, не боятся говорить о возможности существования такой коалиции, а некоторые об этом пока говорят только в частных беседах.

С.МИЩЕНКОотаметил, что по крайней мере две трети членов фракции Партии регионов «как черт ладана боятся досрочных выборов и умоляют БЮТ их не допустить».

В то же время он отметил, что большинство депутатов других фракций хотят, чтобы идея о создании поименной коалиции шла не от них, а от БЮТ.

С.МИЩЕНКО отметил, что сейчас отрабатывается процедура принятия решений 226 голосами, а позже и будет создана поименная коалиция. «Еще пройдет несколько дней и все поймут, что выборов не будет, и потому процесс создания поименной коалиции пойдет более активно», - сказал он.

Отвечая на вопрос, насколько такая коалиция будет законной, учитывая тот факт, что коалицию могут создавать только фракции, С.МИЩЕНКО сказал, что главное в этом вопросе дееспособность ВР, а не тот факт, каким количеством и какими фракциями принимаются документы». Он отметил, что как бы Президент ни хотел распустить ВР, при условии создания поименной коалиции и ее продуктивной работы, никто не даст главе государства сделать это.