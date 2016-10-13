РФ официально подтвердила, что с 2014 года Янукович находится на ее территории - адвокат

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сообщил его адвокат Виталий Сердюк.

«Сейчас защитой получено официальное подтверждение пребывания Виктора Януковича на территории РФ. Все знают, что он там находится с 2014 года, об этом говорилось на многих конференциях и в интервью. Много раз Янукович приглашал к себе следователей», - сказал он.

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Справка УНИАН. 21 февраля 2014 года бывший президент Янукович самоустранился от выполнения своих конституционных полномочий и сбежал в Россию. Это произошло после нескольких месяцев протестов в Украине, которые закончились кровопролитием.

18 мая 2016 года его адвокат Виталий Сердюк заявил, что Янукович украинское гражданство не менял и российское не получал.

Как сообщал УНИАН, британские адвокаты Януковича заявили, что Европейский суд правосудия (European Court of Justice) отклонил жалобу Украины относительно возмещения юридических расходов экс-президента и его сыновей.